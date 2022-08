Milan, i due obiettivi di De Ketelaere: tra presente e…passato

Charles De Ketelaere si prepara al debutto da titolare in Milan-Bologna. Due gli obiettivi del belga, guardando anche ai predecessori

Carmelo Barillà

Charles De Ketelaere si prepara al debutto da titolare in Milan-Bologna. Due gli obiettivi del belga, guardando anche ai predecessori. Lo sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Pressione per il classe 2001, visto che la maglia da titolare ha tutto un altro peso, altre aspettative. Chissà se esordirà in un San Siro strapieno trovando subito il gol. I tifosi rossoneri se lo augurano.

De Ketelaere, esordio da trequartista

De Ketelaere dovrà anche sfatare un tabù. Nessuno dei trequartisti della storia recente del Milan, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, ha segnato a San Siro all'esordio da titolare. Sarà certamente più facile strappare applausi ai presenti, come accaduto a Kaká. Faccia pulita e aria da studente. Un po' come quella di De Ketelaere, che da molti è stato subito paragonato al brasiliano. Andiamoci piano. Intanto lasciamo crescere questo ragazzo, che certamente ha talento e lo dovrà esprimere anche su palcoscenici più probanti rispetto alla Pro League belga.

Nel 2008 fu Ronaldinho ad illuminare la scena a San Siro. Cinque assist ai compagni, uno raccolto e trasformato da Ambrosini. Non riuscirono a fare altrettanto Savicevic e Boban. Loro si rifecero alla grande nelle partite successive. Ovviamente Pioli non chiederà a De Ketelaere il gol sin da subito. Ben venga se arriva, ma CDK dovrà essere subito decisivo, subito in palla e nel vivo del gioco. Se poi riuscirà a sfatare questo piccolo tabù, tanto di guadagnato.