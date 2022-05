Milan, dieci Scudetti decisi all’ultimo tra brividi e polemiche

Domenica il Milan si giocherà lo Scudetto all'ultima giornata, ma ovviamente non è la prima volta che succede. La Gazzetta dello Sport ha ricordato altre dieci situazioni simili, in cui l'ultima giornata è stata decisiva. Scelte per brividi, paura e ribaltoni clamorosi. Sono passati anni, ma tutti se li ricordano. Anche se non proprio tutti sono avvenuti all'ultima giornata. Per esempio nel 1964 si è dovuti andare oltre la stagione regolamentare con uno spareggio. Pericolo che non c'è, visto che valgono gli scontri diretti che il Milan ha a favore. Nei dieci precedenti c'è spesso la Vecchia Signora di mezzo, che quest'anno è esclusa. Raramente c'è stata lotta meneghina fino all'ultimo. Ai rossoneri basta un pareggio, ma serve cautela. Cuore caldo e testa fredda.