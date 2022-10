Milan, De Ketelaere sbaglia e va via. Ma Pioli lo difende | News

Charles De Ketelaere non ha giocato una grande partita ieri in Milan-Monza. Nonostante ciò, Stefano Pioli continua ad avere fiducia in lui

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' si sofferma su Charles De Ketelaere, autore di una brutta prestazione ieri in Milan-Monza. Entrato nel corso del secondo tempo, il belga si è visto poco in campo e quando poteva sfruttare l'unica occasione capitata sui suoi piedi l'ha sciupata malamente. Nei minuti finali del match, infatti, l'ex Bruges non ha colto al volo la palla regalata da Messias e ha lisciato clamorosamente la sfera con la porta quasi completamente vuota. Nel finale di gara, è stato l'unico a non andare sotto la Curva Sud a festeggiare, anzi è andato direttamente negli spogliatoi sconsolato e a testa bassa.