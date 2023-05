Milan, altra delusione per De Ketelaere e Origi: ennesimo flop

Milan, altro flop per Origi e De Ketelaere

La Curva del Milan, si legge, sta con Charles De Ketelaere: ripete più volte un ritornello con il suo nome, nel tentativo che il sostengo del pubblico lo scaldi. Niente da fare: il 22enne Charles si scioglie soltanto davanti a Carnesecchi, mancando un’altra facile occasione nel primo tempo. In volata si allunga la palla e non riesce più a calciare. Una parte dello stadio fischia ma è subito coperta dai cori di incoraggiamento della curva: un sussulto di personalità in effetti c’è, il belga reclama di continuo il pallone tra i piedi, e se non lo riceve, come in un paio di occasioni, allarga le braccia. Il problema è quando lo ottiene: pochissimi spunti, più spesso la tocca al compagno più vicino o all’indietro. Ha ancora senso insistere? Il club vuole che l’investimento sia tutelato ma non è con queste prestazioni che Charles può rivalutarsi.