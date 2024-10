Curva Sud nuovamente nel mirino: ecco cosa è successo a Firenze

La Curva Sud del Milan di nuovo nei casini. La vicenda legata anche alla Curva Nord si allarga sempre di più. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, già da domani, i pubblici ministeri inizieranno a sentire alcuni tesserati di Milan e Inter , non indagati ma considerati persone informate sui fatti. Tra questi, si prevede la presenza di figure di spicco come Simone Inzaghi, il vicepresidente Javier Zanetti e Davide Calabria .

Le indagini hanno rivelato relazioni tra alcuni ultras e membri delle due squadre. In particolare, si fa riferimento ad un contatto telefonico tra Inzaghi e Marco Ferdico, ex capo della Curva Nord, riguardante la distribuzione di biglietti per la finale di Champions League contro il Manchester City. Anche l'incontro tra Calabria e Luca Lucci, leader della Curva Sud, avvenuto in un bar a Cologno Monzese, è al centro dell'attenzione.