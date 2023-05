Milan-Cremonese, la moviola di Gazzetta: “Giusta l’espulsione”

Milan-Cremonese, la moviola de La Gazzetta dello Sport

Questione di centimetri, si legge, sul lancio di Kalulu Saelemaekers è al di là di Vasquez in occasione del gol annullato per fuorigioco allo stesso belga all'11', dopo verifica con il Var Banti. Al 23', check per un presunto tocco di mano in area di Chiriches su cross di Origi ma non c'è nulla. Al 40' Calabria prova un aggancio volante al limite dell'area cremonese, la palla sfila e il terzino viene travolto da Lochoshvili ma Pairetto fa proseguire. Al 70' Tonali e Sernicola si strattonano in area grigiorossa, giusto non fischiare. Al 96' Banti richiama al monitor Pairetto per una sbracciata di Pickel su Tonali: espulsione giusta per condotta violenta.