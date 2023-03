Milan, capitan Coubis convocato dall’Italia Under 20

Milan, capitan Coubis in Nazionale

Andrei Coubis, si legge, ha scelto l'Italia. Il capitano del Milan Primavera, tra i protagonisti della semifinale di Youth League appena conquistata contro l'Atletico, ha detto sì all'Italia Under 20 di Carmine Nunziata. Il centrale difensivo diciannovenne è stato convocato in maglia azzurra per le sfide contro Germania e Norvegia, in programma il 23 e il 27 marzo.