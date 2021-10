Milan, convocata l’Assemblea dei Soci: si approverà il bilancio 2021

Il Milan ha comunicato la convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio al 30 giugno 2021. La nota sulla 'rosea'

Il Milan ha pubblicato, sulle pagine interne de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, l'annuncio della convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci. Sarà in programma, in prima convocazione, per le ore 16:00 di martedì 26 ottobre. La seconda convocazione, invece, è prevista per la stessa ora del giorno seguente.