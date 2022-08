Milan, clima disteso: ieri grigliata a Milanello, oggi allenamento a ‘San Siro’

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' fa il punto sul Milan . Nonostante manchino due giorni alla sfida contro l'Udinese , c'è un clima molto disteso dalle parti di Milanello, tanto che ieri Pioli ha organizzato una grigliata per poter pranzare insieme al gruppo. Intanto sabato i rossoneri saranno accolti da un 'San Siro' tutto esaurito, visto che saranno presenti sugli spalti ben 70mila tifosi. A proposito di 'San Siro', questa mattina il Milan si allena allo stadio per testare le condizioni del prato. Un'eccezione in vista del match di sabato pomeriggio alle 18.30.

Non sarà della gara Sandro Tonali, il quale ha rimediato una contrattura al flessore. Niente di grave, ma per precauzione salterà l'Udinese e sarà a disposizione per la sfida contro l'Atalanta. Recuperato, invece, Messias che partirà dal primo minuto a discapito di Saelemakers. Riguardo Giroud, il programma prevede un allenamento con il resto del gruppo proprio oggi. Se dovesse confermarsi, allora sarà il francese a giocare dal primo minuto contro l'Udinese. Se così non sarà, pronto Rebic. A centrocampo ci sarà Krunic ad affiancare Bennacer, mentre in difesa confermato il quartetto composto da Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez. Intanto Origi sta meglio, si allena con la squadra da due giorni, ma non è ancora pronto per giocare. Milan, si riparte contro l'Udinese: le ultime sui rossoneri.