Milan, il Chelsea non è invulnerabile: ecco perché puoi farcela | News

Questa sera il Milan affronterà il Chelsea in Champions League: ecco alcuni motivi per cui i rossoneri possono battere i 'blues'

Enrico Ianuario

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' analizza la partita di questa sera tra Chelsea-Milan, gara valida per la 3^ giornata del Girone E della UEFA Champions League in programma alle 21.00. Non si sa con esattezza quale sarà la formazione dei padroni di casa, con Graham Potter che ha cambiato già diverse formazioni nonostante sia sulla panchina del Chelsea da poco tempo. Contro il Salisburgo ha adottato una linea ibrida, tre-quattro. Contro il Crystal Palace deciso a quattro, ma questa sera potrebbe schierare una difesa a tre. La qualità del tecnico inglese è quella di sapersi conformare con gli avversari. E gli avversari di questa sera, il Milan, non si presentano nelle migliori condizioni possibili, in quanto dovranno fare a meno di Maignan, Calabria, Kjaer, Saelemaekers, Hernandez, Messias e Florenzi.

Nonostante ciò, il Milan può strappare un risultato positivo per diversi motivi. Secondo la 'rosea', il Chelsea segna poco: appena 10 gol in 7 partite in Premier League. Una sola rete, invece, in Champions League contro il Salisburgo. Tra i calciatori più in forma spicca sicuramente Sterling, il quale ha già segnato 4 gol in 8 partite. Nonostante ciò, l'attaccante inglese non è sicuro di partire dal primo minuto, complice un ballottaggio con Havertz, anche se il tedesco non sembra essere al top della condizione. Ipotizzando Sterling titolare, il Milan potrebbe ritrovarselo esterno sinistro offensivo in un 4-2-3-1 oppure attaccante puro in un 3-4-1-2, assieme ad Aubameyang.

Se dovesse giocare largo a sinistra, sarà compito di Sergino Dest contenerlo. Se, invece, dovesse giocare da attaccante, sarebbe compito di uno tra Tomori e Kalulu tenerlo a bada. Probabilmente il difensore francese avrebbe le caratteristiche migliori per provare a fermarlo, in quanto dotato di senso dell'anticipo e un passo all'altezza dell'avversario. In teoria, questa sera il lato destro del Milan sarà quello 'debole'. Come già detto, saranno assenti sia Messias che Saelemaekers, dunque agirà Krunic nel ruolo di esterno destro alto: a lui il compito di raddoppiare in marcatura e creare superiorità numerica in ripartenza.

Se il lato destro del Milan è considerato debole, si può dire più o meno la stessa cosa anche per il Chelsea. James, infatti, dovrà contenere l'uomo più in forma dei rossoneri: Rafael Leao. Il difensore inglese ha già fatto fatica a contenere Dimarco in Nations League, dunque avrà davanti a lui non l'avversario più semplice da marcare. Se ci fosse stato anche Theo Hernandez, i guai difensivi per il Chelsea sarebbero triplicati. Sarà compito di Ballo-Toure insidiare, insieme al portoghese, la difesa dei 'blues'.

A proposito di difesa, la retroguardia del Chelsea si può dire che non sia invulnerabile. Sono 10 i gol subiti dalla squadra inglese in 7 giornate di Premier League, un po' troppi. Koulibaly non ha ancora giocato un minuto da quando è arrivato Potter, e spera che questa sera possa ritagliarsi uno spazio importante. Infine, l'asse verticale De Ketelaere- Giroud può provocare problemi alla coppia Fofana-Thiago Silva, quest'ultimo che ritrova i rossoneri da avversario. ECCO COME E DOVE VEDERE CHELSEA-MILAN IN TV O IN DIRETTA STREAMING