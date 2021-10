Milan, che bordate di Raiola e Boban. Mercato, c’è il nuovo Hakimi

Il Milan continua a muoversi sul calciomercato, ma oggi è la giornata di Mino Raiola. L'agente ha attaccato la società rossonera per i fischi ricevuti da Gianluigi Donnarumma in occasione di Italia-Spagna. In queste ore ha parlato anche Zvonimir Boban, che ha detto la sua sul momento che sta attraversando la squadra rossonera. Intanto Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud scaldano i motori in vista della partita contro il Verona, al rientro dalla sosta. Ecco le notizie più importanti di oggi della rassegna stampa.