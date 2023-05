Milan, Cda rossonero non darà più il proprio gradimento a nuovi soci

In questo momento non potranno più esserci nuovi piccoli soci del Milan, scrive l'edizione odierna di Tuttosport. È la conseguenza del cambio di posizione del club rossonero verso chi detiene quote simboliche della società. Due settimane fa l’Associazione dei piccoli azionisti (Apa) aveva inviato una lettera al presidente Paolo Scaroni per esprimere la delusione nei confronti della chiusura all’ingresso nel Cda rossonero di un proprio rappresentante. La chiusura a livello di governance ne riflette una più radicale. Il Cda rossonero non darà più il proprio gradimento a nuovi soci. Questo significa che nessuno potrà più comprare nuove azioni e chi già le detiene. Una virata che ha sorpreso i diretti interessati. Negli anni precedenti i rapporti tra Apa e la dirigenza rossonera erano stati positivi. Una delegazione dei piccoli azionisti incontrava un paio di volte all’anno (al di là delle assemblee) l’ex amministratore delegato Ivan Gazidis per scambiare opinioni sull’attività del club. Una consuetudine che si è interrotta dopo che il manager sudafricano ha lasciato l’incarico a novembre dell’anno scorso. LEGGI ANCHE: Milan, non solo Kamada. Ecco un altro nome a paremetro zero