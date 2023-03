Milan, Cardinale e il progetto stadio: La Maura resta la prima opzione

Come riportato da Tuttosport, Gerry Cardinale continua nel suo progetto per portare al Milan un nuovo stadio, La Maura resta la prima opzione

L'obiettivo è continuare sulla pista che porta alla zona La Maura e proprio riguardo quest'intenzione, come riportato da Tuttosport, Beppe Sala ha dichiarato: "Loro confermano la volontà di procedere su La Maura. Quello che io ho chiesto è per prima cosa di confermarmi formalmente che non intendono procedere con il progetto dello stadio vicino a San Siro. Rispetto a “La Maura” ho ribadito che prendo atto del loro interesse: ciò che serve è un progetto. Ritengono che in un paio di settimane potranno portarmi un progetto di massima e quello che chiedono in termini di nostri passi formali per avviare il procedimento".