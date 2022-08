Milan-Bologna 2-0: “De Ketelaere incanta già San Siro” | Serie A News

Charles De Ketelaere già protagonista a San Siro. In Milan-Bologna ha regalato l'assist per il gol di Rafael Leão e si è fatto spesso notare

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Charles De Ketelaere, protagonista assoluto di Milan-Bologna 2-0 ieri sera a 'San Siro'. Il fantasista belga, classe 2001, ha già incantato il pubblico rossonero alla sua prima partita da titolare con la nuova maglia.

È stato lui, De Ketelaere, a rompere l'equilibrio in Milan-Bologna dopo una ventina di minuti di gioco. L'ex Bruges ha conquistato un pallone a metà campo, lo ha custodito (con una veloce cavalcata) fino al limite dell'area. Poi ha servito, a sinistra, Rafael Leão.

Milan-Bologna, buona la prima da titolare per De Ketelaere

Una giocata difensiva si è tramutata in un assist per il vantaggio rossonero. Un lampo di classe, quello di CDK, che ha illuminato i 70mila spettatori presenti allo stadio. Uno stadio che, poi, è stato abbagliato anche da altri flash del suo nuovo numero 90.

Ha provato a duettare con Junior Messias, ha invitato Pierre Kalulu al colpo del k.o. qualche minuto dopo la rete di Leão. Il Milan, per la 'rosea', ha finalmente svelato al mondo il suo trequartista del futuro. Mister Stefano Pioli spera che la collaborazione tra CDK e Rafa Leão possa ripetersi molto spesso.

De Ketelaere, che ha brillato in Milan-Bologna, è un giocatore con pochi fronzoli e tanta sostanza. È entrato subito nel vivo del gioco rossonero, ha personalità per suggerire una giocata ai compagni e classe per incidere quando ha palla tra i piedi. A proposito: loro entrano in tante azioni, sia di attacco sia di recupero palla.

La pressione dello stadio lo esalta e, intorno all'ora di gioco, quando Pioli lo ha richiamato in panchina per far spazio al debuttante Yacine Adli, De Ketelaere ha raccolto il meritato applauso del suo nuovo stadio. Ha chiuso, dunque, la sua prima partita da titolare con 62 minuti, un tiro respinto, 17 passaggi positivi, 3 cross, 5 duelli vinti e 3 dribbling riusciti.

Pioli lo ha promosso, etichettandolo come un grande talento che "non potrà far altro che crescere". De Ketelaere, poi, ha partecipato alla festa finale dopo il 2-0 al Bologna correndo sotto la Curva Sud Milano, mano nella mano con Ismaël Bennacer e Divock Origi.

Quindi, raccogliendo l'abbraccio di tutti i compagni, da Mike Maignan a Theo Hernández. Il pubblico lo ha sostenuto sin da subito e lui, dunque, sin da subito ha provato a ripagarlo. Con un esito mica male, tanto per iniziare.