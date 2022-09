Milan, l’approfondimento sul bilancio del calciomercato estivo rossonero

Come sottolinea la rosea, il Milan ha comprato 7 giocatori spendendo 38 milioni di euro e ne ha ceduti 9 incassando 18,6 milioni di euro. L'operazione in entrata più onerosa è stata quella che ha portato a Milano Charles De Ketelaere , pagato 32 milioni di euro; invece Jens Petter Hauge è il protagonista della cessione più redditizia dell'estate rossonera, avendo fatto incassare 13 milioni di euro al Milan.

In conclusione, il recente calciomercato milanista ha seguito le linee guida che il progetto aveva già assunto come proprie: coltivare il talento di giovani di prospettiva con l'ausilio di individualità di spicco. Ecco come e dove vedere Sampdoria-Milan in tv e in streaming