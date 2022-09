Milan, è Bennacer l’erede di Kessie: Pioli lo considera intoccabile

Ismaël Bennacer, centrocampista del Milan, ha preso il posto, di fatto, dell'ivoriano Franck Kessié come insostituibile della mediana

Daniele Triolo

Per il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola il Milan ha trovato in casa, e non sul mercato, l'erede di Franck Kessie. È Ismaël Bennacer, infatti, il sostituto tattico del centrocampista ivoriano. Almeno, questo, in attesa di scoprire Aster Vranckx, giovane centrocampista preso in prestito con diritto di riscatto dal Wolfsburg a fine agosto.

Bennacer, in questo Milan, ha modificato i suoi compiti in campo. A prescindere da chi sia il suo partner in mediana, infatti, è il franco-algerino, alla sua quarta stagione in rossonero, ad avere un atteggiamento più difensivo. O, in ogni caso, a rimanere in posizione più arretrata, in protezione della retroguardia. Permettendo, di volta in volta, a Sandro Tonali, Tommaso Pobega o Rade Krunić di accompagnare l'azione sulla trequarti.

Milan, Bennacer insostituibile: in campo 8 volte su 9

Anche nel finale della scorsa stagione era così. Con Kessie a fare quello che oggi nel Milan fa Bennacer. Il quale, nel Milan del rush finale dell'annata Scudetto, sedeva inizialmente in panchina. Quel Diavolo aveva una difesa solida e impenetrabile, perché aveva un centrocampo compatto e solido a sua protezione. Quest'anno non è così, perché Charles De Ketelaere e Brahim Díaz hanno caratteristiche prettamente offensive.

Chi, dunque, si è 'accollato' ulteriori compiti difensivi è stato Bennacer. Ciò, però, non gli ha impedito, per esempio, di segnare uno splendido gol in casa dell'Atalanta. L'ex empolese è uno dei rossoneri con il miglior rendimento in questa prima parte di stagione. Mister Stefano Pioli lo ha schierato titolare 8 volte in 9 gare, risparmiandogli soltanto Sampdoria-Milan per riposare. Potrebbe accadere anche in Empoli-Milan, visto che Isma giocherà con la sua Algeria contro Guinea e Nigeria in questi giorni.

L'obiettivo? Averlo fresco per le due sfide di Champions League contro il Chelsea e per quella di campionato contro la Juventus. Uno così importante nell'impianto di gioco del Milan dovrà diventare, giocoforza, una certezza anche per il futuro. Vuol dire che il Milan deve accelerare i negoziati per il rinnovo del suo contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno 2024. La scorsa primavera sembrava tutto fatto, poi qualcosa è cambiato.

Con il cambio di proprietà in gioco, l'entourage di Bennacer ha voluto cambiare le carte in tavola, alzando le proprie richieste economiche. Il dialogo, adesso, è ripartito. La fumata bianca, il prima possibile, è quanto mai necessaria. Milan, ha parlato Kalulu: leggi qui la sua intervista >>>