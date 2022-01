Milan, Bennacer torna in anticipo? Algeria male in Coppa d’Africa

L'Algeria vicina all'eliminazione in Coppa d'Africa e Ismaël Bennacer del Milan potrebbe tornare a Milanello in anticipo rispetto al previsto

Ismaël Bennacer , centrocampista del Milan , potrebbe tornare dalla Coppa d'Africa in anticipo rispetto al previsto. Lo ha ricordato il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. Domani pomeriggio, alle ore 17:00 , infatti, si sfideranno l' Algeria di Bennacer e la Costa d'Avorio di un altro rossonero, Franck Kessié , per la terza partita del Gruppo E della competizione.

L'Algeria, campione in carica del torneo, ha un solo risultato a disposizione se vuole evitare l'eliminazione: la vittoria. La squadra di Bennacer, infatti, finora ha pareggiato 0-0 contro la Sierra Leone e poi perso 0-1 , a sorpresa, contro la Guinea Equatoriale . Zero gol fatti, soltanto un punto e ultimo posto nel raggruppamento: se domani non batte l'amico Kessié, Bennacer, suo malgrado, riabbraccerebbe subito il mondo Milan.

Per la felicità, ne siamo certi, di mister Stefano Pioli, un po' a corto di uomini in mezzo al campo. Bennacer, nel caso fosse eliminato, tornerebbe subito in Italia e potrebbe persino essere a disposizione per Milan-Juventus di domenica. Il protocollo, infatti, anti-CoVid per i calciatori che rientrano in Italia dai Paesi di Fascia E non è uguale a quello dei comuni cittadini, che devono osservare 10 giorni di quarantena.