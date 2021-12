Milan, bella vittoria con la Salernitana. Guaio Pellegri: si corre ai ripari

Spazio al Milan di Stefano Pioli in edicola questa mattina. I rossoneri, ieri pomeriggio, sono stati protagonisti di una vittoria dominante contro la modesta Salernitana. La gara si è conclusa con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Franck Kessié e Alexis Saelemaekers, i quali sono risultati tra i migliori in campo secondo i quotidiani sportivi. L'unica nota stonata del match è quella che riguarda il giovane attaccante Pietro Pellegri, uscito per infortunio dopo 15 minuti di gioco. Si tratta solamente dell'ultimo degli indisponibili tra le fila del Diavolo, con il solo Ibrahimovic ad essere rimasto a disposizione nel reparto d'attacco. Per ovviare alla sua assenza, inevitabilmente la dirigenza di via Aldo Rossi dovrà correre ai ripari.