Milan, Ballo Touré e la dura vita da vice Theo Hernandez | News

Ecco il focus su Fodé Ballo-Touré, nuovo calciatore rossonero. Il terzino franco-senegalese, arrivato dal Monaco, è il vice Theo Hernandez

Arrivato dal Monaco per circa cinque milioni di euro, Fodé Ballo-Touré ha un ruolo ben preciso all'interno del gruppo allenato da Stefano Pioli. Secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport' questa mattina in edicola, il terzino franco-senegalese ha il compito di far rifiatare il titolarissimo Theo Hernandez. Un lavoro sporco, duro, ma che qualcuno deve pur fare. Nonostante abbia giocato da titolare solo una delle tante amichevoli estive dei rossoneri, il classe 1997 sapeva benissimo a cosa stava per andare incontro nel momento in cui stava mettendo la sua firma sul nuovo contratto con i rossoneri.

Ma non tutti i mali vengono per nuocere, sempre se male si può considerare. Lo stesso destino era toccato anche a Diogo Dalot durante il corso della passata stagione. Arrivato anche lui per far rifiatare Davide Calabria e, appunto, Theo Hernandez, alla fine il portoghese si è rivelato fondamentale all'interno della squadra. Diventato importante nelle rotazioni di mister Pioli, il Diavolo ha trattato a lungo con il Manchester United, detentore del cartellino del classe 1999, pur di acquistarlo a titolo definitivo. Operazione non riuscita e che ha fatto virare il Milan su Alessandro Florenzi, altro rinforzo per il club di via Aldo Rossi. Sebbene l'ex Roma abbia già assaporato il campo durante il match contro la Sampdoria, Ballo-Touré può stare sereno. Arriverà il suo turno, così come è arrivata la chance per i giovanissimi Kalulu e Gabbia che hanno fatto tanto bene quando si è presentata l'opportunità di giocare. E sarà così anche per l'ex Monaco, quando Theo Hernandez dovrà rifiatare.