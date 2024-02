Moviola Milan-Atalanta 1-1, Calvarese stronca Orsato: “Autorevole, ma sul rigore …”

La moviola di Milan-Atalanta secondo 'Tuttosport': per l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese non c'erano gli estremi del rigore per la 'Dea'

Daniele Triolo Redattore 26 febbraio 2024 (modifica il 26 febbraio 2024 | 09:51)

'Tuttosport' oggi in edicola ha analizzato gli episodi da moviola di Milan-Atalanta, partita della 26^ giornata della Serie A 2023-2024 terminata 1-1 a 'San Siro'. Lo ha fatto, come di consueto, con il parere tecnico di Gianpaolo Calvarese, ex arbitro nella massima serie. Per Calvarese, "partita complessa a 'San Siro' per uno degli arbitri più forti al mondo. Daniele Orsato mostra la solita autorevolezza, ma non mi trova d’accordo il calcio di rigore assegnato all’Atalanta dopo 'on field review' nel primo tempo".