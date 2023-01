Milan, in tanti a Milanello nel giorno di riposo: i tifosi apprezzano

Tanti giocatori del Milan si sono presentati ieri a Milanello nonostante Stefano Pioli avesse concesso loro un giorno di riposo. Le ultime

Daniele Triolo

Il Milan di Stefano Pioli ieri ha avuto un giorno di riposo dopo la débâcle interna contro il Sassuolo. A Milanello, però, come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, alcuni elementi della rosa rossonera si sono ugualmente presentati per dedicarsi a cure e terapie.

Milan, ieri alcuni giocatori hanno rinunciato al riposo — Un modo per accelerare la fase di recupero dopo la partita. Anche in passato, ha ricordato il quotidiano romano, è capitato che i calciatori del Milan si siano fatti vedere a Milanello, rinunciando al giorno libero, per lavorare nel centro sportivo rossonero. Questa, però, è la settimana del derby ed ogni segnale di buona volontà è gradito ai tifosi.

Ecco chi c'era ieri a Milanello per terapie, cure o allenamento — In particolare, poi, in questo momento nero del Diavolo. Il 'CorSport', poi, ha anche aggiunto come si siano visti a Milanello una decina i giocatori, compresi gli infortunati che stanno seguendo una tabella di marcia per il rientro in campo. Tra loro, Zlatan Ibrahimović, Alessandro Florenzi, Sergiño Dest, Fikayo Tomori, Mike Maignan e Ismaël Bennacer.

Tra i calciatori che si sono allenati anche Sandro Tonali, Matteo Gabbia, Tommaso Pobega e qualcun altro. L'auspicio dei tifosi è che il Diavolo possa uscire dalla crisi battendo l'Inter domenica sera a 'San Siro'.