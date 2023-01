Milan, nessun segnale dagli acquisti estivi: il punto della situazione

Milan, poco contributo dai nuovi acquisti

Come fatto notare dal Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, i nuovi acquisti del mercato estivo 2022, invece, si sono contraddistinti in negativo. L'esempio più lampante è quello di Charles De Ketelaere, ma gli stessi Vranckx e Thiaw non hanno visto tanto spesso il campo. Origi era arrivato per turnare con Giroud e invece ha sempre dovuto rincorrere, mentre Dest è quello che ha avuto più minutaggio, ma sempre da seconda scelta.