Mercato Milan, De Ketelaere gioiellino nel mirino: le ultime

Per il prossimo mercato il Milan guarda in casa del Bruges e punta De Ketelaere, giovane che piace molto. Ecco tutti i dettagli.

Come noto, il Milan è alla ricerca di rinforzi sulla trequarti nel prossimo mercato e Charles De Ketelaere è uno dei nomi più caldi. I rossoneri stanno guardando molto in casa del Club Bruges , società con cui ci sono ottimi rapporti. Sono un paio i giocatori che piacciono, ma il belga classe 2001 è probabilmente la prima scelta. Giovanissimo e già di grande talento, ha dimostrato di essere un fattore importante e di avere grande qualità. Ha già esperienza europea e ha le caratteristiche ideali per il Milan: può giocare al centro o sulla destra, ma anche un po' più avanzato.

La valutazione del Bruges è molto alta, anche in relazione all'età: almeno 30 milioni la richiesta, ma il Milan ci vuole provare e presto, secondo il CorSport, potrebbe far partire una vera e propria trattativa. Ha ampi margini di crescita e infatti su di lui ci sono tantissime squadre, anche straniere. Salta l'uomo con facilità e ha anche un ottimo tiro, col vizio del gol che non guasta mai. Per ora nessun affondo rossonero, ma presto le cose potrebbero cambiare. Intanto ha parlato Scaroni del futuro di Maldini: le sue parole >>>