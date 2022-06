Mercato Milan – Adli il primo colpo in entrata: le caratteristiche del giocatore

Autore di otto assist nella stagione appena conclusa, terminata con la retrocessione d'ufficio in terza divisione per il Bordeaux , Adli è un calciatore molto tecnico. 22 anni il prossimo 29 luglio, era stato individuato dagli scout rossoneri per rinforzare la mediana, ma può giocare anche come mezz'ala o trequartista. Sarà poi Pioli a visionarlo da vicino, a testarlo durante le amichevoli estive e indicargli quale ruolo ricoprire. Adli , acquistato anche per la sua spiccata professionalità, potrà essere utile anche per le rotazioni a centrocampo. In quel reparto, infatti, potrebbe alternarsi ai vari Bennacer , Tonali , Pobega e all'eventuale nuovo centrocampista.

Come già detto, Adli si presenterà a Milanello il 4 luglio. Da lì in avanti il Milan inizierà la preparazione in vista della prossima stagione. I rossoneri saranno impegnati in diverse amichevoli estive, partendo dal 16 luglio nella 'Telekom Cup' contro il Colonia. Il 23 luglio il Diavolo affronterà in Ungheria i padroni di casa del Zalaegerszegi TE. Dopodiché, il Milan si trasferirà in Austria tra il 24 e il 27 luglio per alcuni giorni di allenamenti a Villach, per poi spostarsi in Francia. Lì affronterà domenica 31 luglio, alle 18, l'Olympique Marsiglia allo stadio Vélodrome. Fantasia sulla trequarti, Maldini ha il nome giusto: le ultime news di mercato >>>