Mercato Milan, Acerbi aspetta e intanto è separato in casa

In casa Lazio dal Milan è arrivato Alessio Romagnoli in questo mercato, mentre il percorso inverso spera di farlo Francesco Acerbi , separato in caso che oggi torna in ritiro. Arrivato il classe 1995, ora Acerbi è davvero di troppo. Lui vuole partire, l'ambiente è ostile e la Lazio vuole cederlo. Anche l'accoglienza non è delle migliori oggi. Potrebbe andare al Milan, ma solo a determinate condizioni e dopo determinate operazioni.

Di certo Acerbi avrebbe preferito non tornare proprio alla Lazio, ma per il Milan servirà tempo. Non è la prima scelta in difesa per i rossoneri e potrebbe eventualmente essere un rincalzo se Matteo Gabbia, classe 1999, dovesse partire. Ovviamente però non alle condizioni chieste dalla Lazio, che vuole 4 milioni. I rossoneri lo vorrebbero gratis o quasi. Per ora la situazione non si sblocca.