Juventus-Milan, Champions conquistata: una stagione sofferta

Juventus-Milan, rossoneri in Champions

Milano, si legge, avrà due squadre in Champions League anche nella prossima stagione. Dopo l'Inter, anche il Milan ha staccato il biglietto d'accesso battendo la Juventus , con una prova di grande spessore etico. Leao, per la rosea, è stato il peggiore. Gol bellissimo di Giroud, dodicesima rete, una in più dell'annata da scudetto. In due anni per il Milan: scudetto, semifinale di Champions e pass per la prossima. Per il Milan, una stagione sofferta, con la brutta crisi di gennaio, ma che consegna al futuro una squadra forte nel gioco, nei valori, nell'empatia con Pioli che deve essere però rafforzata generosamente. Difficile dire quale futuro abbiano, invece questa Juventus e Allegri, dopo due anni di lavoro insieme, mai percepito in campo. Un futuro oggi imperscrutabile. Come le sentenze che attende.