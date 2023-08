Condò: “Inter, Oaktree non farà come Elliott. Vi spiego …”

Il noto giornalista Paolo Condò ha commentato la situazione societaria di Steven Zhang: Oaktree non è disposto a fare come Elliott

La condizione societaria dell'Inter pare sempre in precario equilibrio con Steven Zhang al comando. L'obiettivo dichiarato dei nerazzurri resta lo scudetto e una buona figura in Champions League, almeno il raggiungimento dei quarti di finale. Il calciomercato però ad oggi non è stato esaltante e il reparto offensivo affidato al tecnico piacentino Simone Inzaghi non è del tutto completo. Nonostante ciò le aspettative prefissate sembrerebbero ogni anno più elevate, dato che Suning deve risanare il debito con Oaktree.