Inter-Milan, Calabria regista aggiunto: Inzaghi punta sul pressing di Thuram

Inter-Milan, Thuram contro Calabria

Calabria, si legge, non è solamente un terzino, ma un vero e proprio regista avanzato: a volte è mediano difensivo, a volte mezzala creativa. Spesso la palla passa dai suoi piedi. L’Inter punta a recuperare palla in posizione più alta possibile e per riuscirci molto passerà dai movimenti incrociati degli attaccanti. Non solo il lavoro di Lautaro: pure Thuram può essere decisivo in fase difensiva, tocca anche a lui sradicare palloni dai centrocampisti tradizionali come Krunic e da quelli aggiunti come Calabria. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Capitolo cessioni. Ecco chi è in bilico