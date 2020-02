Inter-Milan, Ibrahimovic crede ciecamente in Leao: si attendono i gol

VERSO INTER-MILAN – Zlatan Ibrahimovic crede ciecamente nel talento della stellina Rafael Leao. Ora però si attendono i gol, perché l’ex Lille è ancora fermo a 2 reti in campionato. La prima arrivata nella disfatta interna contro la Fiorentina (match di fatto sancì l’esonero di Giampaolo), mentre la seconda sul campo di Cagliari, giorno in cui esordì dal primo minuto al fianco di Ibrahimovic. Da quel momento quella coppia è sempre stata titolare in campionato ad eccezione del match di domenica scorsa contro il Verona, in cui Ibra ha dovuto dare forfait per influenza e affaticamento al polpaccio. Ieri, intanto, ha parlato il difensore Mateo Musacchio: ecco le sue parole>>>

