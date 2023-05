Inter-Milan, presente anche Ceferin: ospite di Zhang

A guardare la sfida tra Inter e Milan, ci sarà tutto il Mondo, ma allo stadio Maezza, ci saranno tanti ospiti di livello internazionale, del mondo del calcio e non. A San Siro per l'euroderby di ritorno ci sarà anche il presidente della UEFA Aleksander Ceferin, accompagnato dal vice segretario Marchetti. La particolarità, spiega la Gazzetta dello Sport, sta nel dove seguirà la partita il massimo dirigente del calcio europeo, visto che stasera sarà ospite nello sky box del presidente nerazzurro Steven Zhang. Un ospite speciale per il numero uno dell'Inter. LEGGI ANCHE: Le probabili formazioni di Inter-Milan. Dubbio a destra per Pioli