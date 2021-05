Inter, Lukaku e Lautaro Martínez dicono ‘no’ ai tagli di Zhang

Romelu Lukaku e Lautaro Martínez, attaccanti dell'Inter, rifiutano il piano di taglio dei costi proposto dal Presidente Steven Zhang. E ora?

Daniele Triolo

Romelu Lukaku e Lautaro Martínez spaventano l'Inter. Il perché è presto detto. Il Presidente nerazzurro, Steven Zhang, ha infatti intenzione di avviare un piano di austerity per il club di Viale della Liberazione: un taglio dei costi che, secondo il patron cinese, dovrebbe iniziare dalla rinuncia di due mensilità di stipendio da parte di calciatori e staff tecnico.

Le parole di Zhang, però, hanno lasciato, secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, un enorme vuoto all'interno della squadra. All'Inter, infatti, si chiedono cosa ne sarà del progetto, del futuro di Antonio Conte e comincia a mancare la fiducia verso il gruppo 'Suning'. Anche alla luce di come lo Jiangsu, club cinese controllato dal colosso dell'elettronica, sia fallito.

Lukaku e Lautaro Martínez, ha evidenziato ancora il quotidiano torinese, hanno sempre dichiarato amore per l'Inter, ma restano giocatori ambiziosi. Non vogliono vivere in un limbo, né andare incontro a sacrifici. Vogliono un progetto chiaro. Per questo, tramite i loro entourage, hanno fatto sapere alla società che, nel caso in cui l'Inter andasse incontro ad un forte ridimensionamento, vorrebbero che fossero ascoltate le offerte che perverranno per loro.

L'Inter, che ha bisogno di abbassare il monte ingaggi e di cedere qualcuno dei big, non vorrebbe privarsi di determinati elementi. Tra cui i due attaccanti. I quali, però, non accettando il 'piano Zhang', di fatto, sul mercato ci si mettono da soli. Per acquistare il belga, seguito dal Manchester City, ci vogliono 90 milioni di euro. Per acquistare l'argentino, sul quale c'è il Real Madrid, invece, ce ne vogliono 120.

Lukaku e Lautaro Martínez vorrebbero restare, sì, all'Inter. Ma non a dispetto dei santi e non in una squadra ridimensionata. Altro, possibile partente è Achraf Hakimi, sul quale ci sono Bayern Monaco ed Arsenal.