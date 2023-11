Dossier infortuni sul tavolo del Milan: ecco cosa vuole capire il club

'Tuttosport' oggi in edicola ha evidenziato come, in questi giorni, il Milan aprirà in maniera approfondita il dossier legato ai molteplici infortuni accusati dai calciatori rossoneri in questa stagione. Una piaga che - di fatto - ha portato finora il Diavolo a non essere mai al completo. E che ha minato - di conseguenza - il percorso di Davide Calabria e compagni tanto in Serie A quanto in Champions League.