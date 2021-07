Ibrahimovic, il C.T. della Svezia chiama: “Appena sta bene tornerà”

Il C.T. della Svezia convocherà Zlatan Ibrahimovic per le gare di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar. Lo ha annunciato in via ufficiale

Daniele Triolo

Zlatan Ibrahimovic, alla soglia dei 40 anni, non ha ancora chiuso con la Svezia. Tutt'altro. Il Commissario Tecnico della selezione scandinava, Janne Andersson, ha infatti annunciato pubblicamente ieri: "Se starà bene, Ibrahimovic tornerà in squadra per le prossime qualificazioni mondiali".

Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ibrahimovic era tornato a giocare per la Svezia, come si ricorderà, nello scorso mese di marzo, in occasione delle prime gare di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. L'infortunio, però, rimediato a maggio in occasione di Juventus-Milan 0-3 all'Allianz Stadium ha di fatto messo fuori causa Zlatan per i recenti Europei.

Oltre che per la volata alla Champions League con la squadra di mister Stefano Pioli. Ibra, però, notoriamente non è un tipo che si dà per vinto e, pertanto, tenterà ora l'assalto ai Mondiali. Il C.T. della Svezia, in fin dei conti, ha già precettato Ibrahimovic in maniera evidente. Intanto Vincent Hognon ha parlato di Maignan, Ballo-Touré e Giroud in esclusiva ai nostri microfoni.