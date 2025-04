Ieri il serbo aveva ancora dolore alla schiena

Jovic, che prova ancora dolore, per la 'rosea' ieri era a Milanello per le terapie e potrà rientrare ad allenarsi in gruppo soltanto tra il fine settimana e l'inizio della prossima: inevitabilmente, il numero 9 del Milan è in dubbio per la sfida contro il 'Grifone' di Patrick Vieira. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, arriva un forte attaccante a costo zero? La novità >>>