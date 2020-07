GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 8 luglio 2020

MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, mercoledì 8 luglio 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In primo piano la splendida vittoria in rimonta del Milan che a San Siro batte la Juventus 4-2 grazie alle reti di Ibrahimovic, Kessie, Leao e Rebic. La Juve resta a +7 sulla Lazio che perde 2-1 contro il Lecce al Via del Mare.

