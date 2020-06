GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 5 giugno 2020

MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, venerdì 5 giugno 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In primo piano il sempre più probabile arrivo di Ralf Rangnick in rossonero con la prima pagina della rosea dedicata proprio al manager tedesco. Il dirigente della Red Bull ha individuato i giocatori che rimarranno nel suo progetto e valuta già i possibili rinforzi: Bakayoko di ritorno o Florentino Luis, in attacco Milik o Jovic. Intanto, via libera del Governo per la Coppa Italia: Juve-Milan il 12 giugno.

