ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, sabato 22 agosto. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In primo piano la sconfitta in finale di Europa League dell’Inter: i nerazzurri escono battuti da Colonia per 3-2 contro il Siviglia. In casa rossonera si avvicina il possibile arrivo di Serge Aurier dal Tottenham.