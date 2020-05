GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 18 maggio 2020

NEWS MILAN – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, lunedì 18 maggio 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

In primo piano troviamo l’argomento Juventus, con Paulo Dybala pronto al rinnovo di contratto fino al 2025, mentre Cristiano Ronaldo è atteso per la ripresa degli allenamenti. La Bundesliga riprende a giocare, ma ci sono diverse polemiche sui contatti inevitabili in campo tra i giocatori. In alto viene riportata una dichiarazione di Paolo Maldini che, ospite a ‘Che Tempo Che Fa’, rivendica il suo passato con la maglia del Milan. Intanto moltissimi big della Serie A sono con la valigia in mano e potrebbero lasciare i propri club.

