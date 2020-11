GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 15 novembre 2020

Prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport’

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, domenica 15 novembre 2020. In primo piano la vittoria di Jannik Sinner all’ATP di Sofia e la gara di questa sera tra Italia e Polonia che si disputerà a Reggio Emilia: in palio il possibile passaggio del turno in Nations League. Intervista esclusiva al tecnico dell’Inter Antonio Conte, mentre in casa Milan brutta notizia: Stefano Pioli positivo al Covid-19.