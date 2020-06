GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 15 giugno 2020

MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, domenica 14 giugno 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In prima pagina un Antonio Conte scontento della sua Inter e chiede a Zhang rinforzi per il futuro. In taglio alto l’avvicinamento alla finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus, con Gattuso che sfida Sarri. In casa rossonera la fiducia del Milan ad Ante Rebic il ‘pentito’. Oggi in arrivo Pierre Kalulu che sosterrà le visite mediche, dopodiché firmerà il contratto quinquennale con il suo nuovo club.

