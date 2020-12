Prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport’

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, domenica 13 dicembre 2020. In primo piano l’intervista a Christian Vieri, che parla del Milan nella lotta scudetto. Ecco perché i rossoneri possono competere per il titolo.