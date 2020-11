Prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport’

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, giovedì 12 novembre 2020. In primo piano in casa Milan il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Dalla società rossonero filtra ottimismo per la fumata bianca.