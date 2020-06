GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 1 giugno 2020

MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, lunedì 1 giugno 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In primo piano la composizione del nuovo calendario di Serie A che verrà reso noto oggi dopo il consiglio di Lega. Ampio spazio anche al calciomercato, col Milan in particolare che studia il piano per il rinnovo di Gigio Donnarumma.

