Francia, Giroud è a -4 dal record di gol di Henry: il rossonero è ‘on fire’

Dopo il gol segnato contro la Costa d'Avorio, Olivier Giroud mette nel mirino il record di gol di Thierry Henry con la Nazionale francese

'Titì', infatti, adesso dista solamente quattro gol. Ed è un peccato se si pensa che nell'ultimo europeo disputato Giroud abbia giocato solamente 14 minuti contro l'Ungheria e 26 contro la Svizzera. In ogni caso, l'attaccante del Milan non demorde e spera di essere convocato anche per la prossima spedizione in Qatar, nonostante la concorrenza di Benzema non sia d'aiuto. Così come non lo è il loro rapporto extra campo. Non è un mistero che Olivier abbia avuto dei disguidi non solo con l'attaccante del Real Madrid, ma anche con altri suoi connazionali come Mbappe. Comunque sia stiamo parlando sempre di un grande bomber d'esperienza, che ha vinto tutto in carriera, e che, per dirla alla Lloris, 'non è mica uno qualunque'. Milan, un big lascia il Manchester United a parametro zero: i rossoneri ci pensano.