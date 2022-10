Dinamo Zagabria-Milan 0-4: “Quasi fatta” | Champions League News

Il Milan passa facilmente al 'Maksimir' di Zagabria contro la Dinamo e ora vede a portata di mano la qualificazione agli ottavi di finale

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Dinamo Zagabria-Milan, partita della 5^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023, terminata 0-4 per il Diavolo di Stefano Pioli al 'Maksimir'. Per il quotidiano generalista, una notte da 'vecchio Milan': con coraggio, cuore ... e un poker di gol.

Gli ottavi di finale di Champions, adesso, distano soltanto un punto. Il Milan, che mercoledì 2 novembre affronterà in casa il RB Salisburgo, potrà anche permettersi di pareggiare. Pioli, dunque, può, sorridere: dopo le due sconfitte senza gol all'attivo contro il Chelsea, i rossoneri hanno rialzato la testa anche in Europa oltre che in campionato.

Dinamo Zagabria-Milan 0-4, missione ottavi quasi compiuta — In Dinamo Zagabria-Milan c'è stata qualche difficoltà nella prima mezzora. Poi la rete di testa di Matteo Gabbia al 39' ha spalancato, di fatto, un'autostrada ai rossoneri. La Dinamo, determinata ma modesta, ha perso via via le distanze e si è arresa al talento di Rafael Leão. Il quale in apertura di ripresa ha tirato fuori la bellissima rete del raddoppio.

Leão è partito dalla sua metà campo, con una progressione inarrestabile, arrivando fino davanti al portiere Dominik Livaković e battendolo con un destro imprendibile. Quindi, dopo il calcio di rigore segnato da Olivier Giroud e concesso dall'arbitro polacco Szymon Marciniak (ottima prestazione la sua) per una trattenuta su Sandro Tonali, Leão si è ripetuto.

Sua l'accelerazione con cross che ha portato all'autorete dello sfortunato Robert Ljubičić. Nel finale, ha commentato il 'CorSera', il risultato di Dinamo Zagabria-Milan sarebbe anche potuto diventare più largo. Annullato, infatti, un gol a Tommaso Pobega, che aveva ricevuto palla da Divock Origi 'pizzicato' in fuorigioco).

Inoltre, due grandi occasioni sprecate da Rade Krunić prima e da Ante Rebić poi. Un successo, quello del 'Maksimir', che garantisce al Milan almeno l'approdo in Europa League e, dunque, il proseguimento della stagione europea anche nel nuovo anno. Nel caso in cui, poi, arrivi almeno un punto in Milan-Salisburgo della prossima settimana, a febbraio sarà ancora Champions.

Unica nota stonata in casa Milan? Charles De Ketelaere. Il belga, preferito a Brahim Díaz (acciaccato e in panchina per onor di firma), non riesce proprio ad entrare nei meccanismi della squadra rossonera. Si nasconde e i compagni lo cercano poco. Era anche partito bene, confezionando dopo 7' un bel pallone per Giroud, ma neanche quella bella giocata gli ha regalato fiducia e autostima.

Ad inizio ripresa, prima di lasciare il posto a Krunić, ha anche sprecato un gol: dopo essere stato liberato da Rebić, ha calciato di sinistro addosso a Livaković. Pioli, per il 'Corriere della Sera', ci dovrà lavorare molto. Per il momento, infatti, CDK è solo una pallida controfigura del calciatore visto in Belgio con il Bruges. Dinamo-Milan 0-4, le pagelle post-partita dei rossoneri >>>