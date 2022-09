Derby Milan-Inter 3-2, Milano è rossonera! Leao inafferrabile / News

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha celebrato la vittoria del Milan nel derby contro l'Inter, valido per la 5^ giornata di Serie A. L'inversione di tendenza è chiara: i rossoneri portano a casa la seconda stracittadina consecutiva: evento che non si verificava dal lontano 2011. Ma ciò che balza all'occhio è la differenza di gestione dei due club . Da una parte c'è un Milan giovane, pimpante e apparso in ulteriore crescita rispetto all'anno scorso, dall'altra un'Inter che ha già offerto il meglio e che sarà impossibile migliorare visti i noti problemi finanziari.

Il derby parte subito forte, con il duello Theo-Dumfries che si accende in men che non si dica. Spetta all'arbitro Chiffi raffreddare gli animi con un doppio giallo che rimette in riga i due esterni. L'Inter parte subito forte, con un bel gol di Marcelo Brozovic, bravissimo a spaccare la difesa rossonera con un intelligente inserimento da dietro. Charles De Ketelaere non tiene il croato che, faccia a faccia con Mike Maignan, non sbaglia. Il Milan, però, mostra una reazione rabbiosa e sfrutta il passaggio sconsiderato di Hakan Calhanoglu, Sandro Tonali raccoglie e serve Rafael Leao per l'1-1 ad incrociare con il sinistro. Da qui in poi i rossoneri spingono con intensità, mettendo in imbarazzo la difesa nerazzurra, ma il primo tempo non va oltre il risultato di parità.