Inter-Milan a Turpin: i precedenti europei | Champions League News

Sarà il francese Clément Turpin a dirigere il derby Inter-Milan, semifinale di ritorno di Champions League. Gli incroci con le due milanesi

Toccherà a Clément Turpin, arbitro francese, dirigere Inter-Milan, il derby di Milano valevole per il ritorno delle semifinali di Champions League in programma domani sera alle ore 21:00 a 'San Siro'. Come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, Turpin festeggerà dunque in campo il suo 41° compleanno.

Il derby Inter-Milan a Turpin: i precedenti — Turpin dirigerà per la quinta volta l'Inter. Finora il bilancio dei nerazzurri con il fischietto transalpino è di una vittoria e tre sconfitte nelle precedenti quattro gare. Incrocerà, invece, il Milan per la quarta volta. Con lui, Diavolo ancora a secco di successi: un pareggio e due sconfitte per i rossoneri nelle tre partite con Turpin direttore di gara.

Ha diretto due finali europee negli ultimi due anni — Il 'CorSport' ha evidenziato, poi, come Turpin sia stato l'arbitro dell'ultima finale di Champions League, Liverpool-Real Madrid 0-1 del 2022 e quello della penultima finale di Europa League, la sfida Villarreal-Manchester United vinta dagli spagnoli di Unai Emery ai calci di rigore per 11-10. Milan, via Pioli? Il nome del sostituto >>>