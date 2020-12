Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, domenica 6 novembre 2020. In primo piano la vittoria dell’Inter contro il Bologna: decidono Romelu Lukaku e Achraf Hakimi. Tre punti anche per la Juventus, che vince in rimonta contro il Torino e per la Lazio in trasferta contro lo Spezia.