CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 12 giugno 2020

MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘Il Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, venerdì 12 giugno 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Inevitabile, in primo piano, l’attenzione rivolta verso Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Un match che segna la ripresa del calcio italiano dopo lo stop causato dall’emergenza coronavirus. Si parte dall’1-1 dell’andata a San Siro, quando i bianconeri acciuffarono nei minuti finali, con il rigore di Cristiano Ronaldo, il gol di Ante Rebic. In alto, invece, la notizia degli sport di contatto al via dal 25 giugno.

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓