CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi 1 aprile 2020

NEWS CALCIO – Questa la prima pagina del Corriere dello Sport, in edicola oggi, 1 Aprile 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul Mondo dello Sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. Il Corriere dello Sport apre con il piano della Lega sulla ripresa della Serie A: ipotesi campo neutro per diverse partite visto che l’emergenza coronavirus potrebbe terminare prima in alcune regioni rispetto ad altre.

